Festa per i 208 anni dell'Arma dei Carabinieri

Anche in Fvg oggi si celebrano i 208 anni della Fondazione dei Carabinieri. Questa mattina l’appuntamento a Trieste, sul Colle di San Giusto, mentre nel pomeriggio l’evento clou regionale si terrà a Udine con la Fanfara della Brigata alpina Julia che farà da apripista all’appuntamento.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, un messaggio sottolineando “la riconoscenza della Repubblica per il servizio prestato nella tutela dei diritti dei cittadini”.

“Un commosso pensiero – si legge ancora nella nota del Quirinale - va a tutti i Carabinieri caduti nell’adempimento del dovere e a quelli feriti nell’esercizio della loro attività. Ricordo in particolare la figura del Carabiniere Vittorio Iacovacci, ucciso in Congo, assieme all’Ambasciatore Luca Attanasio, nel corso di una missione a sostegno di un progetto umanitario, e alla cui memoria è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare”.

“La capacità di ascolto sul territorio, missione specifica dell’Arma, supportata utilmente da iniziative di rigorosa formazione, trova espressione anche sul terreno delle sfide delle specializzazioni che hanno arricchito nel tempo le professionalità dei Carabinieri. La Medaglia d’Oro al Merito Civile assegnata alla Bandiera di Guerra, per le azioni sviluppate a tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, ne è testimonianza. In questo giorno di festa, in coerenza con il motto che contraddistingue i Carabinieri, si rinnovano i sentimenti di fedeltà alle istituzioni della Repubblica e ai suoi valori. E la comunità nazionale si stringe intorno a voi che ne rappresentate uno dei volti. A tutti i Carabinieri in servizio e in congedo giunga il più fervido augurio. Viva l’Arma dei Carabinieri, viva le Forze Armate, viva l’Italia!”.

"Massima gratitudine per le donne e gli uomini dell'Arma dei Carabinieri che in ogni parte del territorio nazionale ma anche nelle missioni all’estero rappresentano lo Stato italiano e i principi di democrazia e sicurezza, nel rispetto dei diritti della persona. Emerge in particolare nell’area delicata del Friuli Venezia Giulia, con due confini e grandi vie di comunicazione, come la capillarità del controllo sia essenziale. Un pensiero riconoscente va alle famiglie dei militi della Benemerita, che sostengono i loro cari, ora seguendoli ora con l’affetto da lontano, talvolta purtroppo soffrendone la perdita. Sulla retta professionalità di queste persone sappiamo di poter contare sempre, nei piccoli problemi e nelle grandi emergenze”. Così la senatrice Tatjana Rojc (Pd) che oggi a Trieste, sul Colle di San Giusto, ha partecipato alla cerimonia del 208° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri.

I NUMERI. Sono 69 (68% del totale di 101) le persone arrestate nel primo quadrimestre 2022 dai Carabinieri a Trieste. Nel 2021 erano stati 200 nel corso dell'intero anno (68% del totale di 292) e 191 (42% del totale di 453) nel 2020. Sono i dati dell'attività del Comando della Compagnia di Trieste.

Nello stesso periodo considerato, sono stati per il primo quadrimestre dell'anno in corso 721 (68% per cento del totale di 1.047) i reati gravi perseguiti; 2.396 (62% su un totale di 3.818) nel 2021; e 1.947 (su un totale di 3.513) nel 2020. Le denunce in stato di libertà sono state 410 (47% su 871) nel 2022; e 1.506 (48% su 3.100) nel 2021; e 1.763 (17% su 10.135) nel 2020.

Inoltre, nei primi quattro mesi del 2022 sono stati 971 i servizi effettuati; 58.788 le persone controllate; 3.978 i mezzi controllati. I servizi di controllo di retrovalico effettuati nel 2021 sono stati 1.874, le persone controllate 122.974; i mezzi controllati 27.398. Nel 2020 furono 1.478 i servizi effettuati; 53.278 le persone controllate; 24.112 i mezzi controllati.