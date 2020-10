Festa per il ritorno di Trieste all'Italia

"Ricordare una ricorrenza importante per Trieste come quella di oggi fa parte della volontà di continuare, nonostante la pandemia che stiamo affrontando". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomia locali, Pierpaolo Roberti, a margine della cerimonia per il 66esimo anniversario del ricongiungimento di Trieste all'Italia che si è tenuta questa mattina in piazza Unità.

"Nonostante il Covid-19 e i provvedimenti restrittivi del Governo, che stanno stravolgendo le abitudini dei cittadini italiani, non possiamo certo arrenderci a questa situazione - ha affermato Roberti -, azzerando la nostra vita sociale".

"Abbiamo celebrato il ritorno di Trieste all'Italia con una cerimonia che giustamente si è svolta in modo sobrio e senza grande partecipazione di pubblico nel pieno rispetto delle disposizioni anti-coronavirus. Ricordare però è un dovere fondamentale perché si tratta - ha sottolineato l'assessore - di una data particolarmente sentita dai triestini che nel tempo hanno sempre avuto modo di dimostrarlo".

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato "che la notte fra il 25 e 26 ottobre 1954 una città intera vegliò e si assiepò lungo i 20 chilometri di strada che collegavano la località di Duino - dove allora correva il confine - con Trieste. Poco dopo la mezzanotte il primo convoglio di forze italiane, che avrebbero dato il cambio alle unità americane che presidiavano la zona, raggiunse il posto di blocco di Duino e varcò ufficialmente la linea di confine che fino a quel momento aveva separato Trieste dall'Italia".

È stato altresì ricordato che il mezzogiorno di quel 26 ottobre si svolse la cerimonia dell'alzabandiera in piazza dell'Unità d'Italia mentre suonavano tutte le campane, fischiavano le sirene delle navi e gli aerei della cinquantunesima Aerobrigata sorvolavano la città. Le cronache raccontano che il clamore si interruppe soltanto quando il sindaco Giovanni Bartoli proclamò le parole "l'Italia è ritornata".

“Quando vedo innalzare le bandiere mi prende sempre il cuore, in questa meravigliosa piazza e specialmente quest’anno, con tutti i problemi che stiamo attraversando. Io sono un patriota, amo questo Paese e quanto vedo issare la bandiera italiana e quella di Trieste è sempre una grande e forte emozione”. Lo ha detto il sindaco Roberto Dipiazza al termine della solenne e breve cerimonia d’alzanbandiera per il 66° anniversario del ricongiungimento di Trieste all’Italia, svoltasi questa mattina in piazza unità di’Italia.

Erano presenti autorità civili, militari e religiose. Tra gli altri, oltre al sindaco Dipiazza, il prefetto Valerio Valenti, il questore Giuseppe Petronzi, gli assessori regionali Roberti e Alessia Rosolen, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, nonché numerosi assessori comunali come Angela Brandi, Elisa Lodi, Lorenzo Giorgi, Michele Lobianco e consiglieri con il presidente del Consiglio comunale Francesco Panteca.

La ricorrenza è stata celebrata nel rispetto delle norme anti Covid presenti il gonfalone della città, decorato di medaglia d’oro al valore militare, una rappresentanza della Polizia locale in alta uniforme e rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma con i loro labari. Alle 17, sempre in piazza Unità d’Italia si terrà l’ammaina bandiera.