Filiera dell'idrogeno, al via una consultazione pubblica

Al via anche in Friuli Venezia Giulia la consultazione pubblica, contemporanea con quelle avviate nei territori di Slovenia e Croazia, per raccogliere indicazioni su iniziative e progetti in essere o futuri che riguardano la filiera dell'idrogeno. Enti, imprese, istituzioni scientifiche, in qualità di stakeholders, potranno inviare e presentare le loro iniziative per lo sviluppo di processi e tecnologie relative all'intera catena del valore dell'idrogeno, dalla produzione all'utilizzo finale e nei diversi ambiti di applicazione (ad esempio trasporti, industria, energia).

Il Friuli Venezia Giulia - spiega l'assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen - è una delle prime regioni italiane che ha creduto e investito nell'idrogeno come una delle forme di energia su cui puntare, mettendo in campo una serie di iniziative per favorire la transizione verde e per raggiungere già entro il 2045 l'obiettivo europeo della neutralità climatica ed energetica.

È sempre più importante fare sistema tra istituzioni pubbliche, della ricerca e il mondo industriale per contribuire in modo più efficace allo sviluppo di progetti capaci di liberare tutto il potenziale del comparto. È proprio in quest'ottica - continua l'esponente della Giunta - che nasce la consultazione pubblica: dare applicazione alla strategia europea dell'idrogeno attraverso attività condivise e individuare possibili sistemi di integrazione territoriale per dare impulso alla realizzazione della prima esperienza pilota a livello europeo di Hydrogen Valley transfrontaliera.

Per l'assessore imprese e istituzioni di innovazione del territorio possono, in tale contesto, rappresentare gli attori chiave per la messa a punto di progetti che renderanno il Friuli Venezia Giulia non solo un esempio virtuoso di sostenibilità ambientale, ma anche acceleratore nell'ambito dell'utilizzo dell'idrogeno.

Possono partecipare tutte le imprese, le istituzioni, gli enti di ricerca che vogliono proporre il loro contributo. Le informazioni possono essere fornite rispondendo al questionario pubblicato sul sito istituzionale della Regione, a questo link. La consultazione è aperta e si concluderà il giorno 16 maggio 2022.

I contributi raccolti saranno trattati dall'Amministrazione regionale ai fini istituzionali nell'ambito dell'attività avviata di analisi e mappatura delle iniziative e progettualità "idrogeno" che interessano i territori del Friuli Venezia Giulia, della Slovenia e della Croazia, come concordato dal Gruppo di lavoro trilaterale "Valle Idrogeno Nord Adriatico" a cui partecipano i rappresentanti istituzionali, della comunità scientifica e industriale dei tre Paesi.

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli uffici regionali di competenza.