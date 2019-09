Fim Cisl, confronto sul contratto nazionale

Consiglio generale allargato alle assemblee territoriali, domani – martedì 1 ottobre - per la Fim Cisl del Friuli Venezia Giulia: al centro dell’incontro c’è l’ipotesi di piattaforma del nuovo contratto che, anche nella nostra regione, interessa migliaia di lavoratori, coinvolti in questi giorni in assemblea proprio per discutere il documento su cui si aprirà, a partire da mercoledì, il negoziato a livello nazionale.

L’appuntamento è, dunque, per domani, alla Casa dell’Immacolata di Udine, dalle 9 alle 13. Sarà presente, per illustrare i contenuti della piattaforma, alla vigilia dell’apertura del negoziato, il segretario della Fim Cisl nazionale, Ferdinando Uliano.

L’incontro sarà l’occasione anche per fare il punto anche sul comparto della metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia.