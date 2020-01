Finanziaria, oltre 7,5 milioni a 153 Comuni in Fvg

“Sono 153 i Comuni del Friuli Venezia Giulia che riceveranno in totale 7milioni 650mila euro per investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale, come stabilito dalla Finanziaria 2020”. Lo rende noto la deputata dem Debora Serracchiani, all’esito della pubblicazione da parte del Mise dell'elenco dei Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti oggetto di finanziamento.

"Nel dettaglio - indica la parlamentare - sono 104 i Comuni sotto i 5mila abitanti hanno ottenuto il finanziamento nell'area della provincia di Udine; a Pordenone 30, 17 a Gorizia e 2 nel territorio di Trieste. Le amministrazioni potranno impiegare queste somme per ammodernare ad esempio gli impianti d’illuminazione pubblica, rinnovare il parco macchine oppure per opere di efficientemente energetico. Ancora una volta si conferma l’attenzione di questa maggioranza per una vera svolta 'green' nella PA e negli Enti Locali".

"La finanziaria 2020 - ricorda Serracchiani - ha dato avvio al piano “Green New Deal”, mettendo in campo 10 miliardi nel 2020 e in totale 50 fino al 2035”.