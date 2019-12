Finanziaria, per Fedriga le imprese possono aspettare

"Solo pochi giorni fa i sindacati hanno chiesto di essere ascoltati dalla Giunta Fedriga per far sentire le preoccupazioni dei lavoratori sulla situazione del comparto industriale, ma anche su tutta una serie di questioni sociali, a cominciare da sanità e Welfare. La risposta ai sindacati e ai cittadini è in questa finanziaria regionale, partorita dalla Giunta senza dialogo né confronto, senza un progetto di sviluppo complessivo né settoriale, con un'unica attenzione vera: fare propaganda ed erogare risorse con l'innaffiatoio". Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla vigilia dell'inizio della discussione in Consiglio regionale della manovra finanziaria per il 2020.

Per l'esponente dem "è grave che lo strumento per il rilancio dell'economia regionale, tanto nominato da Bini e Fedriga, dopo oltre un anno e mezzo sia ancora una legge del futuro, e che quindi in questa finanziaria non si vedano le poste di cui la nostra economia ha estremo e urgente bisogno. Perché questa è una caratteristica della Giunta Fedriga: veloce quando si tratta di far propaganda, ma sempre tardi sulle cose concrete. Purtroppo - conclude - le imprese in crisi e i lavoratori a rischio non possono aspettare".