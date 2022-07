Finanziato il primo lotto della viabilità Fiume Veneto - Pescincanna

Una buona notizia giunge a Fiume Veneto dal Consiglio regionale: il primo lotto della sistemazione del collegamento ciclabile tra Fiume Veneto e Pescincanna sarà finanziato per 850 mila euro.

La riqualificazione della viabilità dell'ex provinciale 47, che collega il capoluogo con la frazione di Pescincanna (via San Francesco, via Volta e via Osoppo), è una delle opere che l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Jessica Canton ha inserito nel programma triennale delle opere pubbliche nello scorso gennaio.

Si tratta della realizzazione di una nuova rotatoria tra via Osoppo e via Volta e di una pista ciclabile che collegherà la frazione al capoluogo, per un quadro economico complessivo di circa 3 milioni e 500 mila euro e uno sviluppo di quasi due chilometri, suddiviso in tre lotti.

“Un’altro impegno portato a termine – dichiara il Sindaco Jessica Canton -: parte l’iter per realizzare un’opera attesa da molti anni a Fiume Veneto e a Pescincanna. Il consiglio regionale, infatti, delibererà uno stanziamento di 850 mila euro in favore del Comune per la progettazione la realizzazione del primo dei tre lotti previsti, relativo alla rotatoria tra via Volta e via Osoppo, un nuovo parcheggio e il primo tratto della pista ciclabile. Un intervento che permetterà anche la messa in sicurezza del centro abitato di Pescincanna, riducendo sensibilmente la velocità dei veicoli in particolare di fronte alla scuola dell'infanzia ‘Baschiera’. Oltre alla giunta regionale guidata da Massimiliano Fedriga, un ringraziamento particolare al consigliere regionale della Lega Simone Polesello che da subito si è preso a cuore la proposta e si è attivato con gli uffici per spiegare la problematica, anticipando di un anno anche la tempistica che avevamo previsto nello scorso gennaio".

“Lavorare per il territorio è fondamentale e spendersi per questo tipo di opere è molto importante. E’ stato un vero piacere – commenta il consigliere Simone Polesello – aver potuto contribuire a questo primo risultato che permette al comune di Fiume Veneto di dare risposta a un’esigenza importante e sentita dal territorio da molti anni. E’ la dimostrazione di come l’amministrazione Fedriga e l’amministrazione Canton sappiano dialogare proficuamente sui progetti e cose concrete, sottolineando ancora una volta le capacità di buongoverno di entrambi".