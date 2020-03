Fincantieri, indispensabile tutelare l’indotto

Il sindaco Anna Maria Cisint, a seguito della chiusura dello stabilimento della Fincantieri di Monfalcone, considerata positivamente, ha preso posizione in merito alla tutela salariale del personale dell’indotto. “Nel momento in cui migliaia di lavoratori sono costretti a rimanere fuori dalla produzione per cause così straordinarie di natura sanitaria – sottolinea il sindaco – il Comune si batterà in tutte le sedi necessarie affinchè non siano penalizzati, e non rimangano quindi senza reddito, tutti quei lavoratori delle imprese dell’indotto che spesso sono titolari di contratti anomali o le cui ditte non dovessero garantire questi diritti".

"È del tutto evidente che stiamo attraversando una situazione di carattere emergenziale e che come tale richiede l’applicazione di norme e garanzie inedite rispetto al passato per tutelare, oltre alla salute, anche gli stipendi dei lavoratori. Tra l’altro essi rappresentano la parte più rilevante degli addetti al cantiere navale, rispetto a quelli direttamente in carico a Fincatieri e come tali non possono essere dimenticati.”, conclude Cisint.