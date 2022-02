Fine vita, per la Consulta il referendum non è ammissibile

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito che chiede di depenalizzare l'omicidio del consenziente. I 15 giudici della Corte costituzionale riuniti in camera di consiglio, hanno discusso solo dell'ammissibilità del quesito sull'eutanasia, e non anche degli altri referendum.

In attesa del deposito della sentenza sul fine vita, l'Ufficio comunicazione fa sapere che "la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili".

"La Consulta ha ritenuto inammissibile il Referendum sulll’eutanasia, dopo che oltre un milione di cittadini lo aveva richiesto. È una decisione molto grave e deludente che getterà nello sconforto tanti cittadini. Ma va rispettata. Adesso il Parlamento non può più sottrarsi a legiferare rapidamente in merito se vuole ritenersi il Parlamento di un paese civile". Così il consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra Fvg.