Firma Day per l'abolizione della caccia

Dopo aver aderito al Comitato Sì Aboliamo la Caccia, il Partito Animalista Italiano insieme ad altre realtà animaliste propone un Firma Day nel prossimo weekend per raccogliere le firme che ancora mancano al referendum per l'abolizione della caccia. In diretta Facebook, saranno collegate diverse città che hanno già in preparazione banchetti, presidi e gazebo per arrivare alle 500.000 firme necessarie.

Sempre da qualche settimana è attiva la firma digitale con cui il Comitato conta implementare le adesioni. Cristiano Ceriello, presidente del Partito Animalista Italiano, ricorda come proprio per la firma digitale è in corso un contest sui social, invitando con un caffè ad abolire la caccia. E cioè con il costo di un caffè, un euro che serve per il rimborso al server certificatore, firmare per salvare milioni di animali.

La diretta Facebook partirà dalle diverse pagine animaliste per attraversare l'Italia. Parte anche tramite i Firma Day, dai banchetti o virtuali, lo sforzo di tutti gli animalisti d'Italia per arrivare alle 500.000 firme che consentiranno l'approvazione del referendum. Proprio per questo, il Partito Animalista Italiano, ci sarà.