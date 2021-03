Firmate le nuove ordinanze, Fvg in zona rossa fino al 6 aprile

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 26 marzo, ha firmato nuove Ordinanze in vigore a partire da lunedì 29. Le Ordinanze dispongono il passaggio in area rossa per Calabria, Toscana e Val d’Aosta e rinnovano le misure per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento fino al 6 aprile.

Il Lazio, invece, passa in area arancione da martedì 30 marzo a scadenza della vigente ordinanza.

In base al decreto del 12 marzo, tutte le altre regioni restano in zona arancione, non essendo prevista la zona gialla, destinata a 'scomparire' dalla mappa a colori fino a fine aprile per effetto del nuovo decreto, presentato ieri dal premier Mario Draghi e che sarà firmato a inizio della prossima settimana.

Per tutta Italia, poi, il weekend pasquale - precisamente dal 3 al 6 aprile compresi - sarà rosso, ma con una concessione attualmente non prevista per le zone rosse, ovvero quella della visita a casa di amici e parenti per due persone, compresi minori di 14 anni e persone non autosufficienti, sempre nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 22.

Dal 7 aprile, a prescindere dal colore della nostra regione (che, con buona probabilità sarà ancora rosso), poi, si lavora per la riapertura delle scuole fino alla prima media. Questa, al momento, è l'unica concessione prevista dal nuovo decreto, accolta con favore da famiglie e istituti.