Firmato il 'Cura Italia'. Dall'Ue stop ai viaggi non essenziali

Il decreto 'Cura Italia' è in vigore. Il provvedimento, varato lunedì mattina dal Consiglio dei Ministri, è stato firmato capo dello Stato Sergio Mattarella ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (in allegato il testo completo).

Complessivamente per l’emergenza Coronavirus è prevista l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per il 2020. Il corposo decreto - 64 pagine per 127 articoli, che il premier Giuseppe Conte ha definito "una manovra economica poderosa, una diga per proteggere imprese, famiglie e lavoratori" - prevede innanzitutto finanziamenti aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale, con incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e arruolamento di medici, infermieri e personale sanitario.

Il secondo capitolo è dedicato alle misure a sostegno del lavoro e prevede l'estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale, norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori. Il terzo prevede le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, il quarto le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, mentre nel titolo V sono raccolte le ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19. Formalizzato anche il rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari che dovrà svolgersi entro l'autunno.

Nel frattempo, pur con qualche ritardo, anche l'Europa si sta muovendo. Ieri si è tentuta una videoconferenza tra i leader Ue. "A una crisi straordinaria, senza precedenti - ha detto Conte -, si risponde con mezzi altrettanto straordinari, mettendo in campo qualsiasi strumento di reazione, secondo la logica del Whatever it Takes". Una linea fatta sua anche dal presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Conte ha poi invitato tutti a non illudersi che ci potrà essere un Paese membro che potrà rimanere indenne da questo tsunami economico-sociale e ha invitato a considerare che il ritardo nella risposta comune sarebbe letale e per questo irresponsabile.

Il vertice Ue ha appoggiato il lavoro dell'Eurogruppo e le misure socio-economiche della Commissione, ha chiesto ai ministri dell'Economia di monitorare la situazione e di adattare la risposta alla situazione in rapido cambiamento.

Tra le principali decisioni c'è quella di introdurre una restrizione temporanea per tutti i viaggi non essenziali verso l'Ue, per un periodo di 30 giorni, per far fronte al Coronavirus.