Firmato il Dpcm, ecco le attività escluse dall’obbligo di Green Pass

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato oggi il Dpcm che disciplina – dall’1 febbraio - l’accesso a servizi e attività al chiuso anche a coloro che non sono in possesso della certificazione verde Covid-19.

Il Dpcm individua una serie di servizi e attività che si svolgono al chiuso fondamentali per garantire le "esigenze essenziali e primarie della persona" in quattro ambiti:

- esigenze alimentari e di prima necessità;

- esigenze di salute;

- esigenze di sicurezza;

- esigenze di giustizia.

Nell’ambito delle attività commerciali indicate nell’allegato al Dpcm, l’accesso consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Nello specifico, si parla di:

1. commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.



2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.