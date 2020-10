Firmato nella notte il nuovo Dpcm, stop a feste e gite scolastiche

Firmanto nella notte il nuovo Dpcm, dopo la riunione tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i Ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza con i rappresentanti di Regioni, Comuni e Province.

Il premier Conte ha escluso un nuovo lockdown nazionale. "Se la curva dovesse continuare a salire, potremmo pensare a provvedimenti circoscritti".

Inserito l'obbligo di mascherina all'aperto, già introdotto dal decreto del 7 ottobre, ma anche una forte raccomandazione sulle mascherine in casa in presenze di persone non conviventi. Stop alle gite scolastiche, alle attività didattiche fuori sede e ai gemellaggi.

Sulle feste private un'altra raccomandazione, quella di limitare le riunioni con più di sei persone. Per le cerimonie, invece, dovrebbe essere introdotto un limite massimo di trenta persone partecipanti. Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24, ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Si potrà farlo al ristorante, purché si stia seduti e, dunque, seguendo le regole già previste con il distanziamento e la mascherina obbligatoria quando non si sta al tavolo.

Per gli spettacoli, restano i limiti di mille persone all'aperto e 200 al chiuso.

Sullo sport, confermato il limite di mille spettatori negli stadi all'aperto, mentre al chiuso il pubblico non potrà superare quota 200.

Tra le discipline costrette allo stop quelle che prevedono un contatto fisico, come il calcetto o il basket, a livello amatoriale, mentre potrà proseguire l'attività a livello dilettantistico, per le società che hanno adottato protocolli per limitare i contagi.