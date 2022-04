Fiume Veneto adotta il Biciplan

La Giunta Comunale di Fiume Veneto ha adottato il Biciplan (Piano della Mobilità Ciclistica Comunale), uno strumento urbanistico strategico per migliorare l’intero assetto viabilistico del territorio, attraverso la realizzazione di piste ciclabili e riconfigurazioni delle strade cittadine con l’obiettivo di un miglioramento diffuso di tutte le condizioni di sicurezza stradale.



“Investire su forme di trasporto alternative all’automobile – dichiara il vicesindaco con delega alla viabilità Roberto Corai - è una scelta strategica, soprattutto nei contesti urbani, dove le densità di servizi e di popolazione rendono i tragitti quotidiani molto brevi. E’ possibile ricollocare quote di spostamenti dai mezzi a motore alla mobilità dolce. Ne conseguono: la riduzione dell’inquinamento, del traffico e dei costi sociali associati, cittadini più attivi e più sani, il miglioramento della qualità dello spazio pubblico e della vita in generale.



Il biciplan parte dall’analisi della mobilità ciclabile esistente, evidenziando le criticità e individuando i possibili interventi per il completamento e l’estensione della rete ciclabile. Il piano ci consentirà di programmare e pianificare gli investimenti, migliorare la sicurezza stradale ed implementare le Zone 30, oltre ad avere l’effetto di incentivare gli spostamenti ciclabili quotidiani, anche attraverso azioni di marketing.Considerata la stretta sinergia tra mobilità ciclabile e utenza debole, abbiamo redatto il Biciplan contestualmente al PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), per il quale abbiamo appena ottenuto un contributo regionale di € 42.000 per un primo intervento su viale della Repubblica e via Fiume Piccolo, a dimostrazione che anche la Giunta Regionale Fedriga crede molto nella necessità di tutelare ciclisti ed utenze deboli.Nella nostra strategia per il futuro a medio e lungo termine – conclude Corai -, la realizzazione di nuove infrastrutture che colleghino le frazioni al capoluogo è fondamentale e ci siamo già mossi in quella direzione con la richiesta di finanziamento alla Regione Friuli Venezia Giulia della ciclovia Fiume Veneto – Pescincanna (opera da € 1.800.000).