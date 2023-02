Fiume Veneto, Annalisa Parpinelli candidata sindaco

E’ un progetto civico e di campo largo, aperto ai contributi di quanti hanno a cuore l’impegno concreto sul territorio quello che sostiene la candidatura a sindaco di Fiume Veneto di Annalisa Parpinelli. A sostenerla una coalizione che comprende ben tre liste civiche: Fiume Futura, Fiume Democratico e Alternativa Insieme. Una forte matrice civica che ha l’obiettivo di avvicinare persone di diverso orientamento politico che vogliono un cambiamento per Fiume Veneto e che intorno al nome di Parpinelli vogliono costruire un’alternativa alle due candidature di destra.

“Dopo una serie d'incontri e valutazioni è fondamentale dare una scelta ai cittadini di Fiume Veneto e alle politiche di questa destra parolaia che, sia in maggioranza come Lega che in opposizione silenziosa e assente come Fratelli d’Italia, non ha dimostrato in questi anni capacità e vero impegno a servizio del territorio. Fiume Veneto, rispetto ai comuni vicini, è rimasta indietro per troppo immobilismo, scelte sbandierate e poi affossate come la riqualificazione dell’Isola del Fiume mai partita, incapacità di dare risposte ai comitati di cittadini di Cimpello e delle Rivatte per i problemi del traffico, insufficiente impegno e lentezza anche durante la pandemia nell’affrontare tante difficoltà delle scuole dell’infanzia e delle associazioni. C’è bisogno di cambiare registro - dichiarano il consigliere Fabio Tonus di Fiume Futura e Loris Padoani del Pd - e possiamo contare sulla coerenza e sull’impegno concreto dimostrato nei fatti in questi cinque anni, in consiglio comunale e fuori, da Annalisa Parpinelli, con un grande lavoro di interrogazioni, proposte, mozioni, incontri pubblici e vicinanza alle necessità dei cittadini che abbiamo condiviso insieme”.

"Abbiamo deciso di sostenere Annalisa Parpinelli – dichiara Giulio Pighin segretario del circolo Pd di Fiume Veneto – aderendo a un progetto civico ampio, che nella lista Fiume Democratico accoglie esponenti di diverse forze del centrosinistra".

Un obiettivo di campo largo condiviso anche dai vertici provinciali del Pd, di Sinistra Italiana e di Articolo 1. “I prossimi anni saranno cruciali per guidare la comunità verso gli obiettivi di risparmio energetico e adattamento ai rischi del cambiamento climatico, per affrontare le difficoltà economiche e sociali; bisogna passare dalle parole ai fatti, e sono i sindaci con le loro decisioni a fare la giusta pianificazione", commentano Fausto Tomasello, segretario provinciale Pd, Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana, e Maurizio Zamuner, referente provinciale di Articolo 1. "Servono idee forti, capacità di dialogo a 360 gradi, volontà di far partecipare attivamente la cittadinanza e per questo abbiamo scelto di puntare su Annalisa Parpinelli che condivide questi obiettivi e ha già dimostrato di saper lavorare nell’interesse della comunità, con la volontà di fare squadra e rete per raggiungere i risultati”.

Annalisa Parpinelli, 51 anni, laureata in filosofia, è responsabile amministrativa nell’impresa di famiglia, impegnata da anni nell’associazionismo e volontariato locale, dal 2018 capogruppo in consiglio comunale della lista civica Fiume Futura.

A breve sarà illustrato il programma della coalizione durante incontri pubblici aperti alla cittadinanza.