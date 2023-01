Fiume Veneto approva il bilancio di previsione

Il Consiglio Comunale di Fiume Veneto, durante la seduta del 19 gennaio, ha approvato il bilancio di previsione 2023-25 e il piano triennale delle opere pubbliche, con i voti favorevoli di Lega e Flumen. Al testo presentato dall’assessore al bilancio e finanze Michele Cieol non sono pervenute proposte di modifica o integrazione da parte delle opposizioni.

“Dei tre anni di emergenze subiti durante questo mandato amministrativo - commenta, esprimendo soddisfazione, l’assessore Michele Cieol - sicuramente quello attuale è il periodo più difficile per le ripercussioni economico-finanziarie. Ci siamo imposti l’obiettivo, che abbiamo raggiunto con questo bilancio, di continuare a crescere in servizi ed investimenti, senza scaricare sui cittadini gli aumenti di un’inflazione che galoppa oltre il 10%. E’ stato necessario operare un’importante operazione di riprogrammazione, revisione della spesa e ricerca di contributi anche di piccolo importo, per sopperire agli oltre 500 mila euro all’anno di aumenti a cui dobbiamo far fronte".

Tasse e tariffe quali mensa, trasporto scolastico, doposcuola, impianti sportivi, rimangono bloccate anche per il 2023. “La scelta politica è stata precisa e ambiziosa – spiega l’assessore Cieol -, abbiamo stanziato 30 milioni di euro in opere pubbliche nei prossimi tre anni: 13 milioni a infrastrutture viarie e la mobilità, 11 milioni sui plessi scolastici, 1,3 milioni per manutenzioni di patrimonio e territorio, 680 mila per gli impianti sportivi. Una cifra record possibile solo grazie al fondamentale ed efficace lavoro progettuale compiuto in questi 5 anni per intercettare e portare a Fiume Veneto contributi regionali, nazionali, europei e in quota PNRR: ci siamo fatti trovare pronti quando le opportunità si sono presentate".

"Importanti stanziamenti anche per le politiche sociali (3,6 milioni a infanzia, servizi socio-assistenziali, disabilità, famiglie, anziani), all’istruzione e alla scuola (2,5 milioni), alla sicurezza (1,2 milioni), alla cura dell’ambiente e territorio (1 milione), allo sport e politiche giovanili (700 mila) , alle attività culturali (370 mila)".

Conclude l’assessore Cieol: “Un ringraziamento agli uffici comunali, e in particolare all’ufficio ragioneria, per il lavoro che ha consentito in questi anni all’amministrazione di centrare obiettivi importanti".