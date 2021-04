Fiume Veneto approva il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche

La giunta comunale di Fiume Veneto ha adottato, durante l’ultima seduta, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Il piano è uno strumento per la programmazione e la gestione dei lavori pubblici ed è finalizzato al miglioramento della qualità urbana, con l’obiettivo di analizzare le condizioni di accessibilità degli edifici e spazi pubblici al fine di individuare le barriere architettoniche da eliminare e predisporre un piano di intervento in base alle priorità e costi.



“Il quadro economico complessivo – spiega il vicesindaco Corai con delega ai lavori pubblici - per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, che interessa sia gli spazi aperti che gli edifici pubblici, ammonta a € 895.000. Con l’approvazione del PEBA da parte del consiglio comunale, procederemo a predisporre un piano di priorità, secondo scadenze pluriennali pluriennale, compatibilmente con le risorse economiche e con i finanziamenti regionali e nazionali.



In fase di progettazione delle numerose opere pubbliche, come ad esempio la riqualificazione del centro abitato di Cimpello, il nuovo ambulatorio a Bannia, l’adeguamento degli edifici scolastici, per anticipare i tempi, abbiamo già tenuto conto delle indicazioni tecniche contenute nel piano.Al fine di garantire la più ambia partecipazione della cittadinanza e istituzioni scolastiche alla redazione del suddetto piano, sono state raccolti n.282 questionari online. Sono state coinvolte più associazioni portatrici di interessi, tra le quali il Centro regionale di informazione sulle barriere architettoniche del Friuli Venezia Giulia (CRIBA FVG) che ha inviato apposito parere.Si tratta di uno strumento di pianificazione che, al giorno d’oggi, è di fondamentale importanza per garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici a tutta la cittadinanza.”