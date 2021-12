Fiume Veneto approva l'assestamento di bilancio

Il Consiglio Comunale di Fiume Veneto, durante la seduta di lunedì 29 novembre, ha approvato l’assestamento del bilancio 2021, ultima variazione dell’anno, per un totale di 255.000 euro, individuando le risorse attraverso risparmi di spesa, l’iscrizione di alcuni contributi in entrata e maggiori oneri incassati per i permessi a costruire.

“Una variazione – dichiara l’assessore al bilancio Michele Cieol - concentrata sulle manutenzioni, la scuola, lo sport e le famiglie a basso reddito. Sono stati stanziati 33.000 euro, per la manutenzione straordinaria agli edifici ed impianti dei campi sportivi di Bannia e Fiume Veneto, mentre all’istituto comprensivo abbiamo destinato un contributo di 15.000 euro per l’acquisto di attrezzature informatiche per le scuole primarie e secondaria. Visto l’allungamento dell’iter burocratico per il rimborso dei danni dei due fortunali di questa estate, anticipiamo 47.000 euro per le progettazioni e le spese tecniche necessarie al ripristino degli edifici comunali danneggiati, per accorciare i tempi ed essere già pronti quando potranno essere affidati i lavori di sistemazione".

"Per le famiglie in difficoltà, sono stati stanziati 36.500 euro a sostegno di agevolazioni tariffarie del servizio idrico integrato e della raccolta dei rifiuti, mentre nel 2022 integreremo il bando regionale a sostegno dei canoni di locazione".

"Uno stanziamento massimo pari a 118.000 euro - conclude Cieol - è destinato a una contribuzione straordinaria per le scuole paritarie d’infanzia, a sostegno delle spese necessarie per il rispetto dei protocolli covid, in modo da poter garantire la continuità del servizio scolastico, senza aumentare le rette a carico delle famiglie. Si chiude un iter che ha visto protagonisti l’amministrazione e gli uffici comunali insieme alle scuole, interloquendo con la Ragioneria dello Stato, per trovare una soluzione a un problema reale. Dispiace che in questi mesi siano state sollevate polemiche pretestuose da parte di chi, continuando a diffondere confusione e chiacchiere da bar forse nel tentativo di racimolare qualche voto alle prossime elezioni, ha strumentalizzato gli asili su argomenti di cui ignora totalmente la complessità".