Fiume Veneto approva lo schema di bilancio di previsione

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2022-24 che sarà portato in approvazione al consiglio comunale entro il mese di gennaio. “La predisposizione del previsionale di quest’anno - dichiara l’assessore al bilancio Michele Cieol - è stata particolarmente complessa. Le incertezze legate ai pesanti aumenti di materie prime, dell’energia elettrica e del gas, rappresenteranno per il 2022 un importante problema non solo per le famiglie ma anche per gli stessi comuni, senza qualche intervento legislativo a sostegno".

"Nonostante ciò, abbiamo fortemente voluto mantenere bloccate le tariffe dei servizi comunali e le tasse, come l’imu e l’irpef, con la sola eccezione dei servizi cimiteriali che subiscono l’adeguamento dovuto all’adesione obbligata alla gara regionale. Gli introiti incassati dai cittadini per i servizi a domanda individuale, come ad esempio il trasporto e la mensa scolastici, coprono solo il 25% dei costi, posizionandoci tra i comuni con le tariffe più basse, garantendo comunque servizi di qualità".

"Il piano delle opere pubbliche prevede investimenti per circa 20 milioni entro il 2024, una cifra che non ha precedenti ed è il risultato anche della perseveranza nella ricerca di fondi regionali, statali ed europei, anche di piccoli importi, ottenuti attraverso richieste, partecipazione a bandi, presentazione di progetti. Scende ancora il debito: al termine del triennio il capitale da rimborsare sarà dimezzato rispetto ai 13,5 milioni che abbiamo ereditato nel 2018, mentre dal 2024 calerà significativamente anche il peso delle rate dei mutui, che oggi assorbono oltre il 20% della spesa corrente, liberando risorse da reinvestire in servizi per la cittadinanza".

"L’evoluzione dei piani di ammortamento e alcune operazioni straordinarie sul debito messe in atto negli ultimi anni – conclude Cieol – ci consentono quindi di accorciare l’orizzonte temporale per risolvere una problematica che da dieci anni pesa sulle casse comunali”.