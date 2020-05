Fiume Veneto approva lo schema di bilancio

La giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato lo schema del bilancio consuntivo 2019, che verrà ora sottoposto, non prima dei 20 giorni previsti, all’approvazione del consiglio comunale. “Il risultato della gestione di competenza dell’anno registra un avanzo di € 1.048.00 a cui si sommano la rimanenza della gestione 2018 e il saldo dei residui.



Importanti le economie di spesa per la gran parte derivanti dalla efficiente gestione dell’ente, come, ad esempio, l’acquisto di carburante, materiali vari, prestazioni di servizi, utenze. Nel suo complesso, la spesa corrente è in calo rispetto all’anno precedente di quasi il 2%, risultato importante se si considera che dal 2019, i trasferimenti per l’Ambito Socio Assistenziale e l’UTI vengono nuovamente iscritti nel bilancio comunale.



Le entrate rimangono sostanzialmente stabili, con un leggero calo per gli introiti di natura tributaria (-1%), compensate da un maggiore gettito dei permessi a costruire e a un aumento dei trasferimenti regionali, assegnati nel 2019 al nostro comune.



Grazie all’ottimo lavoro svolto dall’ufficio ragioneria, nonostante la carenza di organico, gli accertamenti sulle tasse comunali degli anni precedenti è stata superiore alle previsioni. In forte miglioramento anche la gestione delle riscossioni e dei residui, con un saldo positivo complessivo pari a quasi 590.000 euro, con maggiori entrate, al netto delle insussistenze, per oltre 325.000 euro.L’indebitamento del comune è in diminuzione rispetto alle previsioni iniziali, grazie alla rinegoziazione di un mutuo operata nel corso del 2019, con una forte riduzione del tasso di interesse praticato. L’indebitamento residuo a fine anno è di quasi 12 milioni di euro.Si tratta di un bilancio molto positivo, il cui risultato ci permetterà di affrontare questo periodo di emergenza sanitaria con minori apprensioni per il calo di entrate, a cui dovremmo far fronte, e per costituire un fondo comunale a sostegno delle imprese e delle famiglie di Fiume Veneto, interventi che andremo a definire e presentare nelle prossime settimane ma che non potranno prescindere dalle decisioni e i trasferimenti di risorse dal governo, sui quali ad oggi non ci sono certezze.Nel frattempo, un primo intervento, in fase di definizione, prevede un ulteriore slittamento al 31 luglio del pagamento della bolletta della TARI, relativa al 2^semestre 2019, già recapitata, mentre la fatturazione del 1^ semestre 2020 verrà traslata a dicembre: avremmo modo di perfezionare un piano che, grazie anche al sostegno in arrivo dalla Regione, possa abbattere fino al 100% la tassa rifiuti del 2020, in particolare per le imprese più penalizzate dalla crisi.”