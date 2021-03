Fiume Veneto, arrivano i rimborsi per le marche da bollo

Buone notizie per i cittadini di Fiume Veneto che hanno chiesto il rimborso per la marca da bollo non dovuta: stanno arrivando sui conti correnti gli importi (16 o 32 euro) che le famiglie avevano dovuto sborsare per poter fare la richiesta del servizio mensa non usufruito causa Covid.

"Bastava una domanda in carta semplice - sottolineano i consiglieri di minoranza Fabio Tonus e Annalisa Parpinelli di Fiume Futura e Loris Padoani del Partito Democratico - come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate. Perché far spendere, in questi tempi difficili, soldi in più alle famiglie? Per non confrontarsi con le altre amministrazioni e per non tener conto delle indicazioni dei consiglieri di minoranza? Sembra proprio di sì".

"E purtroppo analoga testardaggine la riscontriamo anche sulle questioni traffico e sicurezza. Con riferimento a viale della Repubblica, che a breve sarà asfaltata, abbiamo chiesto alla Giunta di interpellare la Regione per utilizzare almeno asfalti speciali per mitigare i problemi di inquinamento e di acustica e altri strumenti come le porte di ingresso per migliorare la sicurezza. Risposte? No, non è possibile. E lo studio sul traffico alla società Mate sulla viabilità alternativa al centro che doveva essere pronto a settembre a detta dell'assessore Pezzutti? Non si sa nulla, si è evidentemente impantanato da qualche parte".

"Molto deludente la decisione di non appoggiare la mozione che impegnava tutto il Consiglio Comunale a sostenere la richiesta di rotatoria nelle Rivatte - concludono i consiglieri di FiumeFutura e Pd - in questa vicenda confusa è risultato comunque evidente che l'orientamento positivo della Regione è stato raggiunto per merito specifico del Comitato e del lavoro del consigliere regionale Centis. Quando era il momento di dimostrare davvero il sostegno di tutto il nostro Comune al Comitato di cittadini e prendersi insieme un impegno importante, mentre le opposizioni tutte hanno votato a favore, la Giunta ha votato contro. Manca proprio il rispetto nei fatti delle istituzioni e non c'è visione strategica", concludono gli esponenti della minoranza.