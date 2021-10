Fiume Veneto, contributi alle famiglie per pre e post scuola

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato il bando per l’erogazione di contributi a favore delle famiglie, a sostegno del pagamento delle tariffe relative al servizio di pre e post scuola per le Scuole di Infanzia Paritarie, relative all’anno scolastico 2021/22.

“L’iniziativa - dichiara l’assessore al bilancio Michele Cieol - s'inserisce in una più ampia strategia di sostegno alle famiglie, tramite interventi che concorrono all’effettiva attuazione del diritto allo studio e che ci vedono indiscutibilmente tra i primi comuni della provincia per stanziamento di risorse a tale scopo. Dopo il buon esito del bando dello scorso anno scolastico, le cui domande sono in fase di liquidazione in questi giorni, abbiamo ritenuto opportuno riproporre nuovamente un sostegno a chi, per esigenze lavorative o familiari, ha necessità di maggiore flessibilità sull’orario di entrata ed uscita dei propri figli dalle scuole dell’infanzia di Fiume Veneto".

I contributi, cumulabili tra loro, sono stabiliti in 15 euro mensili per il servizio di pre scuola, 15 euro per il servizio di post scuola (aumentato, a 20 in caso di tempo prolungato) e sarà erogato in un’unica soluzione per l’intero anno scolastico corrente, sulla base della spesa effettivamente sostenuta".

La presentazione della domanda dovrà avvenire per via telematica tramite il sistema “Istanze online” disponibile sul sito del Comune, nella sezione dedicata all’area Servizi alle Persone, dall'1 luglio al 15 luglio 2022, allegando una dichiarazione relativa al periodo in cui è stato erogato il servizio e la modalità prescelta per la liquidazione. Si raccomanda, quindi, di conservare le attestazioni di pagamento, sia per la presentazione della domanda, ma anche in funzione delle verifiche che saranno effettuate.