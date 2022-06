Fiume Veneto, convenzione con la Regione per il personale

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato lo schema di convenzione con la Regione per la gestione dei procedimenti disciplinari e il contenzioso del lavoro, relativi al personale dipendente.

“Con la Legge Regionale 18/2016 – dichiara il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton - è stato istituito l’ufficio unico per il contenzioso e i procedimenti disciplinari, a cui compete, su richiesta delle amministrazioni convenzionate, la gestione delle infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzione superiore al rimprovero verbale, delle procedure disciplinari nei confronti del personale dirigente e/o non dirigente".

"La decisione di procedere con la convenzione regionale è in linea con le finalità dell’uniformità e dell’omogeneità nell’applicazione degli istituti normativi regionali e nazionali e contrattuali regionali ai rapporti di lavoro, nonché dell’adeguatezza e dell’uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro del personale del Comparto Unico Regionale, in cui rientrano anche i dipendenti del comune di Fiume Veneto. Lo scopo è di perseguire il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione delle risorse utilizzate secondo criteri di efficienza ed efficacia".

La convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione per i successivi 5 anni e non avrà oneri a carico delle casse comunali.