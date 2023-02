Fiume Veneto, depositata la candidatura di Jessica Canton

Sono state depositate le candidature del Sindaco Jessica Canton e delle liste che la sostengono (Flumen e Lega) alle elezioni comunali di Fiume Veneto del 2 e 3 aprile.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara il Sindaco Jessica Canton – del programma e della squadra che proporremo per un secondo mandato alla guida del comune: tante le conferme, necessarie per dare continuità al lavoro svolto, ma anche nomi nuovi di tutte le età e professioni, tra cui artigiani ed imprenditori, liberi professionisti, giovani studenti universitari, medici, avvocati".

"I progetti realizzati e in cantiere sono tanti, molto vogliamo fare per il futuro. Vogliamo puntare fortemente sulla scuola e lo sport, non solo in termini di infrastrutture, sui servizi per la famiglia, sulla rigenerazione dei centri abitati, attraverso la realizzazione di una viabilità esterna che permetta di togliere il traffico di attraversamento da vie e piazze, perché la vita sociale se ne possa riappropriare. Tra le priorità, i temi sulla sicurezza, che continuerà ad essere guidata, come assessore tecnico, da Eugenio Mortillaro, fino allo scorso dicembre Comandante della Stazione dei Carabinieri di Fiume Veneto".

Il calendario degli appuntamenti di approfondimento con la popolazione per il mese di marzo sarà nutrito, a partire dalla presentazione del Sindaco, delle liste e del programma elettorale fissato per giovedì 2 marzo alle 19 presso Fossa Mala in via Bassi 81 a Fiume Veneto.