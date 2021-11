Fiume Veneto, fondi regionali per la scuola media

Il Comune di Fiume Veneto ha ricevuto un contributo di 1.930.000 euro dalla Regione Friuli Venezia Giulia, a copertura del quadro economico del IV lotto della ricostruzione della scuola secondaria del capoluogo.

“Il finanziamento regionale appena ufficializzato dall’Assessore della Lega Graziano Pizzimenti – dichiara il Sindaco Jessica Canton - è stato il risultato di un ottimo lavoro di squadra, che ha coinvolto gli amministratori e gli uffici sia regionali che comunali. Vogliamo sottolineare la sensibilità della giunta Fedriga sul tema degli investimenti in edilizia scolastica, obiettivo che ci trova pienamente d’accordo e che la mia amministrazione ha voluto porre al centro del programma. Un doveroso ringraziamento al Consigliere Regionale della Lega Simone Polesello che ha lavorato in questi mesi per fare in modo che le nostre richieste trovassero risposta positiva".

Nel 2019 la giunta comunale ha approvato il progetto di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria, ad eccezione della palestra, che è stata mantenuta con un intervento di adeguamento.

Sono sei i lotti funzionali per un totale di oltre 9 milioni di euro di investimento: oltre agli spazi per la didattica, saranno realizzate anche la nuova mensa scolastica, da anni ospitata presso il palazzetto dello sport, e un auditorium da 280 posti, fruibile anche per la comunità, spazio che Fiume Veneto attende da decenni.

Il IV lotto prevede la costruzione di otto aule, la nuova biblioteca e tutto il corpo degli uffici: oltre al contributo regionale e a 300.000 euro di fondi comunali che già lo scorso giugno erano stati individuati e riservati a tale scopo, il comune di Fiume Veneto ha ottenuto ulteriori 870.000 euro attraverso un contributo GSE per l’efficientamento energetico, per un totale dell’opera di 2.800.000 euro. "Un ottimo risultato – conclude Canton - che permetterà ai nostri studenti di usufruire di spazi moderni, sicuri ed efficienti".