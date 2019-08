Fiume Veneto guarda al futuro

Durante l’ultima seduta, il consiglio comunale di Fiume Veneto ha approvato, con i voti favorevoli di Lega e Flumen, le direttive per una variante urbanistica al piano regolatore generale comunale. “E’ il primo passo di un lungo percorso con il quale sono fissati gli obiettivi politico-progettuali, che tengono conto delle richieste dei cittadini, delle imprese e dei portatori d’ interesse”, spiega Sara Pezzutti, assessore comunale all’urbanistica. “Un aspetto fondamentale sarà la visione di area vasta: il territorio di Fiume Veneto non può essere considerato una realtà a sé stante, ma fa parte di un tessuto connettivo con l’intero territorio circostante”.

“Dal punto di vista dello sviluppo edilizio, puntiamo al consumo di suolo zero, attraverso il recupero e il riutilizzo di edifici e aree in disuso e degradate. Daremo priorità a insediamenti abitativi di tipo non intensivo, privilegiando le richieste di reale nuovo fabbisogno familiare. Saranno maggiormente salvaguardate le aree paesaggistiche e a forte valenza ambientale, tra i valori aggiunti del nostro territorio”, continua l’assessore.

“Importante il capitolo inerente la mobilità automobilistica, pedonale e ciclabile: dovranno essere individuati nuovi percorsi lungo l’asse nord-sud del territorio per dare finalmente risposta al traffico che attanaglia i centri abitati. Saranno recepiti i principi e le indicazioni del Biciplan e del Peba (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche), entrambi in fase di prossima elaborazione. Il nuovo piano regolatore – conclude Pezzutti - sarà fondamentale per garantire a Fiume Veneto, nel medio e lungo termine, un futuro improntato a un aumento della qualità della vita e del valore del territorio”.