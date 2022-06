Fiume Veneto impiega i percettori del reddito di cittadinanza

Nel corso dell’ultima seduta, la Giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato i Progetti di Utilità Collettiva per l’impiego dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza in attività a supporto di manutenzioni e decoro urbano.

“In questa prima fase – spiega il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton – saranno due i beneficiari del reddito di cittadinanza coinvolti che saranno impiegati per 16 ore settimanali a supporto delle attività di tutela del patrimonio, nella cura e pulizia di aree esterne e attività di mantenimento in stato di efficienza di locali e beni comunali attraverso piccoli interventi di manutenzione, nel capoluogo e nelle frazioni. E’ stato un complesso e molto approfondito che ci ha portato finalmente a poter avviare, come sta avvenendo anche in molti altri Comuni d’Italia, un’importante occasione di crescita e inclusione per i singoli e per la comunità".

"Con l’approvazione in Giunta, diamo piena attuazione a quanto previsto dalle norme, ribadendo l’importanza che chi è abile al lavoro debba restituire qualcosa alla comunità, mettendo a disposizione la propria forza lavoro in attesa di reperire un'occupazione idonea. Il reddito di cittadinanza – conclude il Sindaco Canton – non può intendersi come una mera forma di sostegno o di assistenzialismo, ma come uno strumento utile per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro”.