Fiume Veneto investe sull'efficientamento energetico

Dal 1° gennaio 2021, il Comune di Fiume Veneto, a seguito di procedura ad evidenza pubblica a valenza europea, ha affidato alla ditta Siram spa l’incarico di partenariato pubblico privato (PPP) per la concessione del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica e dell’energia, termica ed elettrica, presso gli edifici comunali, che comprenderà la fornitura dell’energia, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli investimenti di efficientamento energetico.

“Sono iniziati gli iter – dichiara il vicesindaco Roberto Corai - per concretizzare l’importante piano degli investimenti, pari a € 2,5 milioni di euro, a carico della ditta. La Giunta Comunale ha, infatti, appena approvato i progetti definitivi degli interventi di riqualificazione energetica e normativa degli edifici pubblici, tra cui scuole, palestre, impianti sportivi, uffici municipali, e della pubblica illuminazione. Tra gli altri, saranno sostituiti gli infissi (ufficio lavori pubblici) e generatori di calore (scuola primaria di Cimpello e le 4 unità della Casa dello Studente). Verrà rifatto l’impianto elettrico del municipio, mentre diversi saranno i nuovi impianti fotovoltaici e solare-termico, in particolare per biblioteca, municipio, scuola primaria di Bannia. In tutti gli immobili saranno installate delle valvole termostatiche, per una migliore gestione del calore, e rivista l’illuminazione con lampade a led, ove siano presenti ancora quelle di tecnologia precedente".

"Una rivoluzione anche per quanto riguarda la pubblica illuminazione: saranno circa 2.600 i corpi illuminanti che verranno sostituiti con tecnologia a led, contestualmente al rifacimento dei quadri elettrici, per una efficiente gestione da remoto degli impianti. E’ stato attivato il numero verde 800.011.193, attivo h24, a cui i cittadini potranno segnalare guasti o problematiche direttamente alla ditta", prosegue Corai. "Procederemo ora con la progettazione esecutiva e la richiesta dei pareri, necessari per aprire i cantieri, previsti per l’inizio del 2022 con termine entro aprile 2023. Nel frattempo si è dato al via al sistema di monitoraggio, per verificare il raggiungimento degli obiettivi in termini di riduzione del fabbisogno (627.724 kWhe/anno e 62.650 kWht/anno, corrispondente a circa 465 t di CO2/anno)".

"E’ un impegno ambizioso – dichiara il Sindaco Jessica Canton -, dalle importanti ripercussioni positive sui conti pubblici e sull’ambiente, la cui tutela nei prossimi anni sarà centrale nella vita della società: lo stiamo affrontato nel concreto senza perdite di tempo e discussioni sui massimi sistemi, pianificando e realizzando, a medio e lungo termine, con una visione d’insieme e una strategia seria e complessiva”.