Fiume Veneto, l’impatto degli aumenti sul bilancio del comune

Con l’approssimarsi della fine dell’anno, gli enti locali sono alle prese con la stesura dei bilanci previsionali per l’anno e il triennio successivo.



Dopo le difficoltà dell’anno scorso, a causa delle incognite legate alla pandemia, nel corso del 2021 la situazione economica generale è in deciso miglioramento, sebbene permangano alcune ombre riguardo al futuro.



“Anche per gli enti locali, come per le famiglie e le imprese – anticipa l’assessore al bilancio Michele Cieol –, gli aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia, e di conseguenza l’inflazione, creerà non pochi problemi per far quadrare i conti. In molti comuni si sta discutendo dell’aumento delle tariffe e delle imposte per farvi fronte, ma riteniamo che non sia il momento per gravare ulteriormente sul cittadino. L’impatto degli aumenti sul bilancio del comune di Fiume Veneto è stimabile complessivamente in alcune centinaia di migliaia di euro, tra spesa corrente e investimenti. Tuttavia vogliamo trovare delle soluzioni che permettano di approvare un bilancio di previsione con ulteriori importanti investimenti in opere pubbliche, mantenendo, e in alcuni casi implementando, i servizi comunali. Il 2022 dovrà essere un anno di consolidamento della ripresa, perciò assume ancora di più significato l’obiettivo che ci siamo dati di mantenere bloccate le tariffe, l’Imu e le aliquote dell’addizionale Irpef, recuperando le risorse grazie a una ulteriore ottimizzazione delle spese, in particolare quelle correnti, che stiamo portando avanti in collaborazione con gli uffici comunali.”