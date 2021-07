Fiume Veneto lancia #Uniti&Digitali

Tra poche settimane diventerà realtà, in tutto il territorio provinciale, il progetto #Uniti&Digitali, realizzato da Confcommercio Imprese per l’ltalia, Ascom Pordenone e l’Associazione Sviluppo e Territorio, di cui il Comune di Fiume Veneto è socio.

#Uniti&Digitali ha tra gli scopi la creazione di una rete di commercianti, pubblici esercizi, botteghe artigiane che, per mezzo di un dispositivo digitale (tablet) installato in prossimità del registratore di cassa, si promuovono reciprocamente con la possibilità di fidelizzare i loro clienti in modo coordinato e semplice. Negli stessi tablet, alcuni spazi saranno riservati all’amministrazione comunale, che potrà così promuovere eventi e comunicare con i propri cittadini. Una vera rete, tra cittadini, imprese e istituzioni. Diverse saranno anche le iniziative, territoriali e di area vasta, tra cui un concorso a premi digitale che prenderà il via dopo l’estate.

“Nell’ultimo anno di lavoro – dichiara l’assessore alle attività produttive Michele Cieol -, abbiamo sostenuto e seguito da vicino l'evoluzione di un progetto importante ed ambizioso: la digitalizzazione è ormai fondamentale anche per il commercio e le botteghe di vicinato; vanno create condizioni favorevoli di accesso a strumenti di marketing e di promozione organici, senza che gli operatori debbano affrontare ingenti investimenti economici. Anche per questo motivo, il Comune di Fiume Veneto contribuirà nell’abbattimento dei costi, a sostegno di un’iniziativa sulla quale crediamo e che rappresenta una novità assoluta a livello nazionale".

Nelle prossime settimane saranno organizzati degli incontri di presentazione per le attività. L’avvio della prima parte del progetto è previsto per il mese di Settembre 2021.