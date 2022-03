Fiume Veneto lavora per la messa in sicurezza degli incroci

La viabilità locale del comune di Fiume Veneto si sviluppa attraverso 125 km di strade, di cui 82 km comunali e 25 km ex-provinciali, oggi di proprietà della Regione, ed affidate, dopo la chiusura della Provincia di Pordenone, prima a FVG Strade spa e, dal 2022, all’Ente di Decentramento regionale di Pordenone.

“Con un’estensione di queste dimensioni – dichiara il vicesindaco Roberto Corai -, sono diversi gli incroci che meritano di essere messi in sicurezza, anche per la promiscuità con il traffico ciclabile e pedonale. Dovendo purtroppo partire da zero per la totale mancanza di progettazione precedente, in questi anni ci siamo concentrati realizzando e approvando il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, il Biciplan per le piste ciclabili, la messa in sicurezza e illuminazione di oltre 20 passaggi pedonali".

"Accanto a ciò, sono stati commissionati degli studi di fattibilità per la revisione di alcuni incroci pericolosi, con l’obiettivo di approfondire soluzioni tecniche e ricercare i finanziamenti. Alcuni, come l’incrocio in via Volta a Pescincanna e il sottopasso del Primo Maggio sono già nel piano triennale delle opere pubbliche, altri sono in fase di studio. In questi giorni registriamo le ennesime polemiche distruttive dei consiglieri comunali della sinistra che, prima di esternare diffondendo fake news, non si sono nemmeno premurati di verificare con gli uffici comunali lo stato delle cose, rimediando l’ennesima brutta figura".

"L’intersezione tra via Palazzine e via Friuli è stata già oggetto nel 2020 di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una rotatoria, evidenziando problematiche tecniche importanti, quali ad esempio la necessità di tombinare per un lungo tratto il Rio “Luma” e deviare il percorso di tutte e 4 le strade. Il quadro economico stimato si aggira sugli 800.000 euro, cifra che il comune non è in grado di sostenere da solo. Siamo comunque già intervenuti con ciò che poteva essere fatto subito, ovvero il potenziamento della pubblica illuminazione. Purtroppo non disponiamo di bacchette magiche evidentemente a disposizione del PD – conclude il vicensindaco -, la nostra è un’amministrazione che affronta i problemi da risolvere lavorando concretamente e non con le chiacchiere”.