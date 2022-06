Fiume Veneto lavora per la nuova viabilità comunale

Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale di Fiume Veneto verso l’obiettivo di realizzare una nuova viabilità per togliere il traffico di attraversamento dei centri abitati.

“Gli studi commissionati negli anni e tutti i rilevamenti dal 2008 al 2019 dimostrano senza tema di smentita dove sia il problema e quale sia l'unica soluzione logica: sono circa 10.000 i transiti giornalieri di veicoli in viale della Repubblica, 5.000 in via Nino Bixio a Bannia, 6.000 a Praturlone, di cui il 15% circa traffico pesante. Quasi la metà è traffico ‘nocivo’, che non si ferma in paese e non porta alcun beneficio né alle attività commerciali, né ai cittadini", dichiara il vicesindaco Roberto Corai.

"E’ quindi evidente che una nuova infrastruttura debba essere individuata al di fuori delle attuali strade, per realizzare l’anello mancante tra la SS 13 Pontebbana e il Sanvitese: sono insensate altre ipotesi che utilizzino la rete esistente, piuttosto che collegamenti tra Bannia e Cimpello, perché incoerenti con i flussi di traffico reali e con i piani regionali della viabilità".

"Il prossimo passo prevede l’affidamento di uno studio di fattibilità, con cui si farà un primo approfondimento delle criticità tecniche e le soluzioni nel dettaglio. Dispiace che ci siano taluni che, per pura propaganda elettorale, stanno cercando di confondere i cittadini paventando scenari catastrofici, disquisendo, sulla base di supposizioni, di aspetti tecnici e dettagli che ancora debbono essere affrontati e progettati".

"La nostra è un’amministrazione che ha il coraggio delle proprie scelte, non ci faremo spaventare dai ‘no’ di principio di chi, cercando qualche voto di protesta alle prossime elezioni, vorrebbe bloccare tutto ancora una volta. Questa è l’ultima opportunità per Fiume Veneto dopo 40 anni di chiacchiere e ripensamenti, un’occasione anche per le opposizioni per essere costruttive, se la sapranno cogliere".

"Sono già molti i cittadini – conclude Corai – che ci hanno espresso sostegno nel proseguire verso una viabilità diversa e risolutiva per togliere, ogni giorno, migliaia di veicoli che percorrono i centri del capoluogo, di Bannia e di Praturlone”.