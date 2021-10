Fiume Veneto, nuova variazione di bilancio

Il Consiglio Comunale del 30 settembre ha approvato, con i voti favorevoli di Flumen e Lega, la settima variazione di bilancio dell’anno 2021. “Con fondi propri del bilancio comunale pari a 85.000 euro - dichiara l’assessore al bilancio Michele Cieol, è stato finanziato il II stralcio dei lavori di sistemazione del centro sportivo di Bannia. Al termine dell’adeguamento normativo delle tribune, degli spogliatoi e dei servizi igienici, procederemo ora con degli interventi che riguarderanno l’area esterna, quali i parcheggi, le recinzioni e un nuovo impianto di illuminazione del campo di allenamento, in sostituzione dell’attuale vetusto e non più adatto allo scopo".

"In attesa delle perizie e dei rilievi dell’assicurazione in merito al maltempo di agosto, abbiamo ritenuto di dover procedere, attraverso l’anticipazione di fondi comunali pari a 25.000 euro, alla sistemazione di alcune criticità che, con l’avvicinarsi della cattiva stagione, non possono più attendere oltre, quali pali della pubblica illuminazione, pensiline degli autobus, finestre alla casa dello studente. Abbiamo inoltre implementato di ulteriori 40.000 euro il fondo di riserva, che ci permetterà di far fronte con maggiore tempestività a tutte le situazioni urgenti che dovessero presentarsi fino alla fine dell’anno".

"Una buona notizia sul capitolo entrate: grazie anche al lavoro del nostro ufficio tecnico, abbiamo ottenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, un contributo di 65.848 euro sull’iniziativa che vede l’utilizzo di personale diversamente abile nella convenzione stipulata per la fornitura di servizi e di pulizia di alcuni immobili di proprietà del Comune di Fiume Veneto, oltre al servizio di guardiania presso il Palazzetto dello Sport".