Fiume Veneto, nuovo piano triennale delle opere pubbliche

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato il nuovo piano triennale 2022-24 delle opere pubbliche. “Il piano triennale – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Roberto Corai – prevede 17 opere pubbliche per un totale di circa 13 milioni di euro a cui si aggiungono altri 7 milioni per quelle già avviate negli anni precedenti, in corso o con i lavori di prossimo avvio".

"Riguardo l’edilizia scolastica, il 2022 vedrà il completamento dell’adeguamento del plesso di Cimpello, della palestra e del secondo lotto di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria. Grazie a due finanziamenti per 4,2 milioni di euro, ottenuti a dicembre da regione e ministero, sarà avviato a breve l’iter di progettazione per il terzo e quarto lotto. Proseguono gli investimenti sui cimiteri, un altro passo per uscire dall’emergenza che abbiamo ereditato tre anni fa: nel 2022 è previsto l’ampliamento a Fiume Veneto (216.000) e l’adeguamento dei campi di inumazione di Pescincanna (120.000), mentre a Praturlone è prossima la gara d’appalto per il secondo ampliamento (100.000)".

"Il 2022 sarà l’anno in cui verrà affidata la progettazione del nuovo parcheggio in centro a Bannia, del ponte ciclopedonale sul fiume Fiume, per collegare l’area del palazzetto dello sport con il Mortol, di una nuova rotatoria tra via Volta e via Osoppo a Pescincanna, con relativa sistemazione e messa in sicurezza del tratto di strada di fronte alla scuola d’infanzia. Sempre quest’anno saranno bandite le gare d’appalto per la sistemazione del Rio Rui (280.000) e la realizzazione della pubblica illuminazione di via Pascoli a Cimpello (220.000), il terzo stralcio di asfaltature di strade comunali (100.000), mentre è prossima la variante urbanistica per la sistemazione di via Ghetti a Bannia (350.000)".

"Tra i nuovi inserimenti, la sistemazione e messa in sicurezza del sottopassaggio ferroviario del quartiere Primo Maggio (100.000), il quarto stralcio di asfaltature di strade comunali (200.000) e la realizzazione della pista ciclabile per collegare Fiume Veneto a Pescincanna, prevista nel 2024 (1.800.000). Programmati e avviati i lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle scuole – Conclude Corai -, per il futuro le priorità riguarderanno le piste ciclabili per collegare le frazioni al capoluogo, in alcuni casi da completare, in altri da realizzare ex-novo. Per farlo sono necessarie risorse ingenti, nell’ordine di 10 milioni di euro: procederemo quindi gradualmente, iniziando dalla Fiume-Pescincanna, in funzione della possibilità di poter accedere a contributi dedicati".