Fiume Veneto per il popolo iraniano

Il gruppo consiliare del Pd di Fiume Veneto ha presentato una mozione di sostegno al popolo iraniano che richiede più libertà e, in particolare, a sostegno delle donne che sono sottoposte a un controllo oppressivo.

“La tragica morte di avvenuta a Teherandi Mahsa Amini – spiega Loris Padoani capogruppo Pd – mostra il peso di un regime e della sua polizia morale, spesso le donne sono sottoposte a detenzioni arbitrarie, torture e altri maltrattamenti per il mancato rispetto dell’obbligo di indossare il velo. La protesta della società civile in Iran, generata da questo fatto, ha coinvolto molti giovani e donne che guardano ai paesi liberi per cercare sostegno. Siamo consci che la nostra mozione è solo una goccia nel mare di voci che si sono levate – continua Padoani – ma rimane comunque necessaria e fondamentale per mostrare solidarietà a ogni popolo che ricerca libertà ed uguaglianza, credo che su questo potremo trovare il sostegno di tutte le forze presenti in consiglio”.

“Non bisogna dimenticare che durante le proteste il regime Iraniano ha intensificato la repressione disumana provocando numerose morti, anche di minorenni. Alcuni protestanti sono stati condannati a morte solo per essere scese in piazza. La mozione ha lo scopo di mantenere alta l’attenzione sui fatti iraniani– conclude Padoani – e in generale sulle violenze che le donne sono costrette a subire in ogni parte del mondo e su cui il Comune di Fiume Veneto non vuole tacere”.