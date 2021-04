Fiume Veneto, petizione sul by-pass a Cimpello

Nelle scorse settimane il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton, accompagnata al vicesindaco Roberto Corai, ha incontrato Daniele Morassut, promotore di una raccolta di 388 firme indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale, con l’obiettivo principale di sensibilizzare una soluzione alternativa all’attraversamento del traffico, in particolare pesante, nel centro di Cimpello.



“In due occasioni – dichiara il Sindaco Jessica Canton - abbiamo incontrato con piacere il signor Morassut, anche per approfondire i contenuti della raccolta di firme promossa nei confronti del Presidente del Consiglio Regionale e che non era ancora stata depositata in Comune.



Abbiamo discusso, trovandoci da subito d'accordo sulla visione d'insieme, confermata anche da quanto riportato nella petizione alla Regione, su come l’imminente riqualificazione del centro abitato, per un investimento complessivo di quasi 4 milioni di euro, sia quantomai necessaria, pur tuttavia non rappresentando di certo la soluzione definitiva al traffico, anche pesante, di attraversamento e di collegamento tra lo svincolo di Cimpello e i comuni a ovest.



Abbiamo voluto quindi condividere lo studio di fattibilità, già approvato dalla giunta regionale e che va nella direzione delle richieste dei firmatari, prevedendo la realizzazione di un by-pass a nord di Cimpello, una nuova arteria comprensiva del rifacimento della parte occidentale dello svincolo autostradale, per collegare lo stesso direttamente alla SS251 in comune di Azzano Decimo. Ciò permetterà di ridurre sensibilmente il traffico e darà poi la possibilità di istituire un divieto di transito dei mezzi pesanti nel centro abitato, soluzione oggi non percorribile per mancanza di ovvie alternative viarie.Lo studio e l’inserimento della previsione del tracciato sulla prossima variante al piano regolatore comunale, sono i primi due passi concreti che nessuna amministrazione precedente ha mai avuto il coraggio di compiere, per risolvere uno dei problemi della viabilità che attanaglia i cittadini di Cimpello da decenni.L’amministrazione Fedriga e l’amministrazione Canton – conclude il Sindaco - sono al lavoro da tempo con l’obiettivo di una Cimpello libera dal traffico di attraversamento, iter non breve, ma che abbiamo già avviato, che necessiterà di diverse fasi progettuali e di condivisione con i cittadini e i comuni contermini. In questo scenario, soprassedendo a dei maldestri tentativi di strumentalizzazione delle opposizioni, riteniamo la raccolta di firme molto positiva, perché converge verso gli obiettivi che sia il Comune che la Regione si sono dati e che, grazie al consenso sociale nel territorio, potranno essere raggiunti più rapidamente.”