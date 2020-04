Fiume Veneto punta sul sostegno alle famiglie e alle realtà produttive locali

L’impatto che le restrizioni per coronavirus, imposte alla libertà di movimento delle persone e le chiusure forzate delle imprese, sta generando nel tessuto sociale avrà conseguenze durature.



La crisi di liquidità e, soprattutto, il calo dei ricavi determineranno una contrazione dell’economia e un aumento della disoccupazione. Il ritardo degli interventi economici efficaci sta avvicinando molte imprese sempre più a un punto di non ritorno. Anche il comune di Fiume Veneto avrà delle ripercussioni finanziarie negative, per un probabile calo di entrate e perché dovrà dirottare risorse verso il sostegno alle famiglie e alle imprese locali. Senza trasferimento di fondi da parte del governo, al momento solo annunciati, il raggio di azione dell’ente è limitato dalla disponibilità delle risorse proprie e dalla burocrazia, che nemmeno il virus è riuscito a scalfire.



Nonostante il rimborso del debito pesi ancora molto sulle casse comunali, il minuzioso lavoro di aggiustamento dei conti messo in campo negli ultimi due anni ci consentirà di affrontare questa difficile fase con minori apprensioni, grazie alla solidità del nostro bilancio e alle risorse accantonate di cui disponiamo.



La politica governativa si sta concentrando soprattutto sull’elargizione di bonus assistenziali, utili a dare sollievo nell’immediato, ma che, in mancanza di una strategia parallela di investimenti pubblici e privati, difficilmente potrà stimolare la ripresa economica; sarebbe tragico che, al termine dei bonus e della cassa integrazione, le imprese falliscano per la contrazione di ricavi.In questo contesto, stiamo studiando delle azioni che possano supportare sia le famiglie che le imprese. Per quest’ultime, con particolare attenzione al commercio, all’artigianato e al mondo delle piccole e microimprese, stiamo valutando alcune ipotesi, con l’obiettivo di sostenere la ripresa, quali linee contributive a fronte di investimenti, ad esempio sull’implementazione di protocolli per il lavoro in sicurezza, sullo sviluppo di sistemi per la vendita a distanza, il marketing e le iniziative promozionali. Anche la riduzione dei tributi comunali è in fase di analisi e certamente agiremo in quella direzione.Il nostro obiettivo è di rendere concreti questi strumenti in tempi rapidi, tuttavia dobbiamo anche tenere conto di quanto e quando il governo deciderà in merito alle sue iniziative e alle modifiche normative in ancora in discussione da settimane.