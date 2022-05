Fiume Veneto ricorda il generale Dalla Chiesa

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha deliberato il programma delle iniziative per ricordare la morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso in un’imboscata mafiosa a Palermo il 3 settembre 1982, in uno dei momenti più drammatici della storia repubblicana.

“La sensibilizzazione alla lotta al fenomeno mafioso – dichiara l’assessore alla cultura Donatella Azzaretti - deve riguardare le istituzioni e ogni singolo cittadino. Per questo motivo l’assessorato alla cultura organizzerà degli appuntamenti importanti, per sottolineare quanto sia importante la cultura della legalità nella nostra comunità".

"Il 23 maggio si svolgerà una conferenza dedicata ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, dal titolo ‘Il ricordo rende immortali le persone speciali’: il Maresciallo Antonio Cioccoloni parlerà agli studenti della sua esperienza e della lotta quotidiana dell’Arma dei Carabinieri contro la mafia. Coccioloni ha una lunga esperienza di lotta alla mafia direttamente sul campo: da giovane brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, come prima destinazione a diciannove anni, si ritrova catapultato nella Palermo dove la mafia impera. Assegnato inizialmente ad una Stazione territoriale ad altissima densità mafiosa, poi all’aliquota Radiomobile e successivamente al nucleo scorte, il militare mette la propria giovane vita al servizio delle Istituzioni, scortando giudici del calibro dell’onorevole Grasso e del dottor Ayala".

"Il 2 settembre, presso il piazzale del Municipio, Paolo Gaspari, storico ed editore udinese, modererà Gialli Oliva, saggista e giornalista piemontese, già assessore regionale alla cultura, che nelle sue opere ha affrontato aspetti spesso trascurati dalla storiografia del Dopoguerra, anche sul periodo degli anni di piombo".

"Il 3 settembre – conclude Azzaretti – intitoleremo in memoria del generale Dalla Chiesa il parco di via Ricchieri, proprio di fronte alla scuola primaria del capoluogo, come simbolo di una cultura della legalità che entri nella consapevolezza dei nostri ragazzi fin dalla giovane età”.