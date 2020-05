Fiume Veneto, si dimette l'assessore Ramponi

"E’ giunta stamane al protocollo comunale una lettera anonima che segnala presunti comportamenti non consoni attribuiti all'assessore Maurizio Ramponi e al consigliere Denise Cipolat in relazione alle restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19", spiega il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton.

"Ci siamo immediatamente confrontati con i diretti interessati e, all'esito, abbiamo concordemente deciso - nel rispetto del ruolo dell'assessore e per consentire a entrambi di avere modo di chiarire l’accaduto con maggiore serenità - che la soluzione migliore per preservare l'amministrazione e anche il buon lavoro sino ad oggi svolto dall'assessore Ramponi sia quella delle sue dimissioni. Ramponi ha, pertanto, rimesso nelle mie mani le deleghe a lui assegnate. Maurizio e Denise continueranno a sedere in consiglio comunale tra le fila della Lega Nord", conclude Canton.