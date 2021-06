Fiume Veneto, Stefano Roca è il nuovo segretario comunale

L'1 giugno Stefano Roca si è insediato come nuovo segretario comunale a Fiume Veneto, succedendo a Cristiana Rigo, nominata, a sua volta, segretario al Comune di Portogruaro. “Innanzitutto - afferma il Sindaco Jessica Canton - un ringraziamento alla dottoressa Rigo per la professionalità dimostrata in questi anni di lavoro e un ‘in bocca al lupo’ per il meritato avanzamento di carriera. Diamo il benvenuto a Stefano Roca, augurandogli buon lavoro, che da subito ha approcciato incontrando amministratori e uffici con l’obiettivo di un rapido inserimento. Le sfide che ci aspettano nei prossimi anni, legate anche alle riforme e la digitalizzazione della pubblica amministrazione, saranno importanti e riteniamo che il curriculum e le esperienze del dottor Roca siano in linea con il momento e le esigenze dell’ente".

“Ringrazio per la fiducia l’amministrazione comunale di Fiume Veneto – dichiara il nuovo segretario Roca –, territorio nel quale, in passato, la mia famiglia ha risieduto. Ho raccolto con piacere questa nuova sfida professionale che intendo affrontare sostenendo l’amministrazione comunale nel raggiungimento sia degli obiettivi di medio e lungo periodo, che delle questioni quotidiane e concrete che ho già iniziato a prendere per mano".

Stefano Roca, classe 1971 di Pordenone, laureato in giurisprudenza, ha ricoperto negli ultimi mesi il ruolo nei comuni di Concordia Sagittaria, Ceggia, Annone Veneto e vanta diverse esperienze anche nella provincia di Pordenone, in particolare nei comuni di San Martino al Tagliamento, Castelnuovo del Friuli, Roveredo in Piano.