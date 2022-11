Fiume Veneto, tavolo di lavoro sulla viabilità sovracomunale

La tematica della viabilità sovracomunale si trascina, senza soluzioni sistemiche, ormai da molti anni. Il Sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, ha proposto ai Sindaci dei Comuni interessati alla direttrice nord-sud dell’area attraversata dalla statale 13 ‘Pontebbana’ e dalla regionale 21 (Pordenone, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento, Zoppola e Chions), a Fvg Strade, all’Ente di decentramento regionale di Pordenone e alla direzione infrastrutture della Regione, di affrontare il tema in maniera coordinata, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico.

Giovedì 10 novembre, in municipio a Fiume Veneto, anche alla presenza del vicesindaco Roberto Corai e del Comandante di Polizia Locale Paolo Fort, si è tenuta la prima riunione, con l’obiettivo di aprire un confronto e delineare un piano di lavoro, che permetta di trovare soluzioni concrete da mettere in atto.

“L’attraversamento veicolare dei centri abitati dei mezzi leggeri e, soprattutto, pesanti – dichiara Canton al termine della prima riunione - è un fenomeno in continua crescita, incremento di gran lunga più rapido rispetto alle soluzioni infrastrutturali che gli enti pubblici riescono a realizzare. Le soluzioni non possono essere riservate alle decisioni del singolo comune ma, per la natura sovracomunale dei flussi di traffico, è necessario che i diversi attori competenti si confrontino e agiscano in maniera coordinata".

"Quello di giovedì è stato il primo passo nella direzione di decisioni d'intesa ed efficaci. Tutti i partecipanti sono stati concordi nella necessità di agire in maniera organica e coordinata, non solo per le nuove infrastrutture in programma e da programmare, ma anche per interventi a breve termine, quali la revisione della segnaletica, l’istituzione di limitazioni alla circolazione per alcune tipologie di veicoli in alcuni tratti, il controllo della velocità, gli sfalci dei cigli e molti altri spunti la cui fattibilità può essere approfondita e valutata. Questo modus operandi potrà, in futuro, essere esteso anche ai Comuni interessati ad altre direttrici di traffico".

"Siamo molto soddisfatti - conclude Canton - che la proposta di Fiume Veneto sia stata positivamente raccolta dai Sindaci e dagli enti regionali. Questo è sicuramente il segnale di un clima di condivisione necessario per poter dare risposte e soluzioni alla popolazione che vive nelle arterie più trafficate, preoccupata per le ricadute in termini di salute e sicurezza".