Fiume Veneto vara il bilancio

Il Consiglio comunale di Fiume Veneto, durante la seduta del 27 gennaio, ha approvato, con i voti favorevoli di Flumen e Lega e l’astensione del Movimento 5 Stelle, il bilancio di previsione 2020-2022 e relativi provvedimenti collegati. “Tra questi il piano di fabbisogno del personale, che ritorna ad abbracciare un’ottica complessiva e non più per singola area", spiega Sara Pezzutti, assessore ai Rapporti con il Personale. "Sono state approfondite, nei mesi scorsi, le esigenze di tutti gli uffici, tenuto conto dell’organico presente, dei vincoli sulle assunzioni e delle uscite per quiescenza, oltre che dei limiti e dei paletti che le norme prevedono per gli enti locali in materia di assunzione di nuovo personale".

"Nel 2020 sono previsti sei inserimenti, in alcuni casi attingendo alla mobilità, in altri per mezzo di concorso pubblico", spiega Pezzutti. "Oltre a un nuovo agente di Polizia locale, che ha preso servizio il 30 dicembre scorso, è già stato assunto a gennaio un nuovo operaio. Ci saranno tre nuovi impiegati negli uffici urbanistica, tributi e lavori pubblici e altre due posizioni – di cui una appartenente alle categorie protette – da destinare alle aree degli affari generali e dei servizi alla persona".

"Le previsioni, quindi, prevedono a regime una pianta organica comunale di 50 dipendenti, con una spesa complessiva di circa 2 milioni di euro, comunque inferiore a quanto l'Amministrazione di Fiume Veneto spendeva in media nel triennio 2011-2013. Da molti anni il comune versava in una situazione cronica di organico, questo piano del fabbisogno del personale ha l’obiettivo di coprire i posti vacanti e completare l’organigramma, sia in qualità, che in quantità", conclude Pezzutti.