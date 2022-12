Fiume Veneto vara l'assestamento di bilancio

Il Consiglio comunale di Fiume Veneto, durante la seduta di lunedì 28 novembre, ha approvato l’assestamento del bilancio 2022, ultima variazione dell’anno, per un totale di 200.000 euro. Le risorse sono state individuate principalmente attraverso risparmi e l’iscrizione di alcuni contributi in entrata che il comune di Fiume Veneto ha ottenuto nelle ultime settimane.

“Il 2022 è stato un anno particolare, dal punto di vista della gestione finanziaria dell’ente – dichiara l’assessore al bilancio Michele Cieol -: per far fronte alle ripetute variazioni dei prezzi di materie prime ed energia, in questi mesi abbiamo operato continuamente apportando mese per mese le correzioni necessarie. Dal Ministero dell’Istruzione ci sono stati assegnati 13.000 euro per progetti di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità; sempre dal Governo, fondi PNRR per 14.000 euro, che destineremo all’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE per i servizi comunali e 90.000 euro che stanziati per interventi di efficientamento energetico degli impianti sportivi. Infine, ci è arrivata la conferma pochi giorni fa di un contributo regionale di 35.000 euro per unintervento di manutenzione idraulica del Rio Rivol e relativo bacino idrografico".

"Tra gli investimenti, particolare rilievo lo stanziamento di fondi comunali per 130.000 euro destinati alla realizzazione del primo campo da padel del nostro territorio, presso il centro sportivo di via Verdi. Abbiamo provveduto a finanziare progetti didattici a beneficio delle scuole primarie e secondaria per 28.000 euro, interventi straordinari di potature, pulizia di tombini e caditoie, manutenzione del patrimonio pubblico per 27.000 euro e lo stanziamento delle risorse per alcuni studi di fattibilità sia in ambito sportivo che di approfondimento idraulico sui nostri fiumi e corsi d’acqua".

"Si chiude un 2022 complesso – dichiara l’assessore Cieol – ma che, con le dovute attenzione e la continua ricerca di contributi di vario tipo che abbiamo operato in questi mesi, stiamo superando mantenendo i servizi e tenendo bloccate tasse e tariffe comunali”.