Fiume Veneto vara l'assestamento generale del bilancio

L’ultimo Consiglio comunale del 29 luglio, con i voti favorevoli della maggioranza Flumen e Lega, ha approvato l’assestamento generale del bilancio 2021-23. E' un atto che l’organo consiliare delibera entro il 31 luglio di ciascun anno, dopo aver attuato la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, procedendo alle eventuali misure correttive che dovessero risultare necessarie.

“Dopo la ricognizione operata dagli uffici comunali - dichiara l’assessore al bilancio Michele Cieol -, si è dato atto della congruità delle spese e delle relative coperture finanziarie, assicurando così il mantenimento del pareggio di bilancio: una dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto, insieme all’ufficio ragioneria, sia in fase di predisposizione del documento previsionale, che della sua gestione durante l’anno".

"E’ stata l’occasione per procedere, parallelamente alla verifica degli equilibri, con una variazione di bilancio per totali 253.000 euro, con la quale abbiamo iscritto in entrata alcuni contributi ministeriali e regionali – tra cui 22.000 euro destinati alla manutenzione ordinaria del Rio Vallon - e stanziato nuove risorse per interventi di investimento in conto capitale. Tra i più importanti si annoverano 80.000 per la sistemazione dell’area esterna del poliambulatorio di Bannia, 25.000 per i nuovi servizi igienici della scuola primaria di Cimpello, 21.000 per il rifacimento di un tratto di recinzione e l’asfaltatura presso il centro sportivo di via Verdi, 23.000 per l’acquisto di nuovi arredi e attrezzature per le scuole primarie e secondarie, nuovi contenitori per i rifiuti per piazza Marconi".