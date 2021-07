Fiume Veneto vota la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Su proposta del Consigliere della Lega Nord Roberto Viera, il Consiglio comunale di Fiume Veneto voterà giovedì 29 agosto il conferimento della Cittadinanza Onoraria al “Milite Ignoto”.

“Il 4 agosto 1921 – dichiara Viera -, all’unanimità e senza dibattito, il Parlamento approvò la Legge sulla ‘Sepoltura della Salma di un Soldato Ignoto’; si volle dunque esprimere lo spirito valoriale dell’iniziativa ‘per la sepoltura in Roma, sull’Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra’, a sublimazione del sacrificio e del valore dei Combattenti e degli oltre 650.000 Caduti del primo conflitto mondiale".

"Ciò consentì a tutti gli italiani d'identificare affettivamente in quel militare sconosciuto un familiare caduto in combattimento o disperso in guerra e successivamente tutti i Caduti per la Patria. Il 4 novembre 2021 sarà celebrato il Centenario della traslazione e della solenne tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria ed è auspicabile che a quel valoroso Soldato, possa oggi essere orgogliosamente attribuita la ‘filiale’ appartenenza ad ogni Comune d’Italia".

"Con questo passaggio si è voluto dare concretezza alle proposte di ANCI e della sezione di Pordenone dell’Unione Nazionale Mutilati, proprio in vista del Centenario sul quale anche il Presidente della Repubblica ha voluto esprimere un pensiero durante il suo ultimo discorso di fine anno. Riteniamo il conferimento della Cittadinanza Onoraria di Fiume Veneto – conclude Viera - un atto doveroso, in una terra che ha dovuto subire perdite e affrontare sacrifici in campo di battaglia”.