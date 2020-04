Flashmob dai balconi per il 25 aprile, polemiche a Monfalcone

Non è passato inosservato il post dell'assessore di Monfalcone Massimo Asquini che, non gradendo l'idea dell'Anpi nazionale di festeggiare il 25 aprile con flashmob dai balconi di casa, ha commentato: 'buttatevi giù dal balcone... che è meglio'.

Tra le prese di posizione, c'è quella del consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell: "Il commento pubblico dell'assessore alla vivibilità, degrado e decoro del Comune di Monfalcone Asquini va censurato con fermezza. In un momento così difficile per il Paese, che richiederebbe la massima unità e solidarietà, lanciare l'ennesimo messaggio violento e di odio è un fatto gravissimo. E lo è ancora di più perché va a colpire chi vuole festeggiare la festa più importante per l'Italia. Alla Liberazione e alla Resistenza molti cittadini si sono ispirati simbolicamente in queste difficilissime e tragiche settimane per guardare con fiducia ad un futuro migliore. Questo Assessore - chiusa Honsell - dovrebbe dimettersi per questo ineffabile gesto".