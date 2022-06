Flop dei referendum, alle Amministrative in Fvg affluenza al 50,8%

Attesa per i risultati dell'Election Day che, in Friuli Venezia Giulia, vede a rinnovo 33 Amministrazioni comunali, mentre in tutta Italia si votava anche per i cinque referendum sulla giustizia.

Sul fronte referendario, si segnala il flop della partecipazione, che è rimasta ampiamente sotto il quorum. In Fvg, il dato si attesta al 26%, superiore alla percentuale nazionale al 20%. QUI LO SPOGLIO in tempo reale.

Per le Comunali, l'affluenza media si è fermata al 50,8% (111.835 votanti su 220.292).

Nei Comuni di Montenars, Preone e Savogna, che avevano un unico candidato sindaco, il quorum dei votanti era già stato raggiunto alle 19. Le tre amministrazioni, dunque, hanno assegnato prima della chiusura delle urne le prime fasce tricolore rispettivamente al sindaco uscente Claudio Sandruvi, all'ex assessore Andrea Martinis e all'attuale vicesindaco Tatiana Bragalini.

Missione compiuta (in attesa dell'ufficializzazione dei risultati) anche ad Arta Terme, Cimolais, Sagrado e Sutrio dove i candidati 'solitari' hanno superato il quorum (che, lo ricordiamo, non tiene conto dei residenti all'estero).

Ad Arta Terme, la fascia tricolore andrà, dunque, ad Andrea Faccin, assessore della Giunta uscente. A Cimolais, Sagrado e Sutrio conferma per il sindaco uscente, rispettivamente Davide Protti, Marco Vittori e Manlio Mattia.

A Vito d'Asio, invece, non è stata superata - per un pugno di voti - la soglia del 50 per cento più uno dei voti (calcolati tra i residenti). Nulla da fare, quindi, per il candidato Luciano Cedolin: il Comune sarà commissariato.

Per tutti gli altri, bisognerà attendere il pomeriggio, dal momento che lo spoglio inizierà alle 14.

AFFLUENZA. Tra i comuni sopra i 15mila abitanti, ad Azzano Decimo l'affluenza si è attestata al 55,4%, a Monfalcone al 51,8%, a Gorizia al 51% e a Codroipo al 49,9%.

Pochi i Comuni sopra il 50%: il dato più alto a Lignano Sabbiadoro (60,8%), seguita da Tarvisio (57,2%), Tolmezzo (55,4%), Pagnacco (53,4%), Bordano (53,1%), Cervignano del Friuli (54,9%), Sagrado (53,7%), Duino Aurisina (53,6%), Pocenia (51,6%), Cormons (51,3%), Ronchi dei Legionari (51,1%) e Maniago (50,7%).