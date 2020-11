Flussi di migranti incontrollati, dall'Europa solo parole

“Di fronte a rintracci come quello di questa notte tra Gemona e Udine di almeno 150 migranti a cui il Friuli Venezia Giulia dovrà assicurare collocazione e assistenza in un momento di forte crisi sanitaria ed economica e di grave disagio sociale dei nostri cittadini, il Governo tira dritto assumendo decisioni catastrofiche di politica migratoria per gli italiani e le istituzioni europee predicano buoni propositi alla conferenza delle migrazioni”.

Lo scrive in una nota l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, che si dice “fortemente preoccupata per l’atteggiamento, da un lato delle istituzioni europee, con la Presidente Von der Leyen che oggi, all’apertura della conferenza, ha sostenuto come la migrazione sia sempre stata un fatto per l’Europa che arricchisce le nostre società portando nuovi talenti nei nostri Paesi e dall’altro del Governo che, nonostante quello che sta accadendo sul territorio e le trasformazioni che sta subendo la società, sta decidendo di togliere le quote massime per il lavoro subordinato di stranieri regolari ammessi sul territorio. Inoltre nel decreto Immigrazione si prevede che chiunque potrà richiedere permessi di soggiorno che potranno essere convertiti in permessi di lavoro”.

“I flussi di migranti sono destinati ad aumentare. Abbiamo certamente bisogno di una soluzione sostenibile e ne abbiamo bisogno adesso, come predicato oggi alla conferenza delle migrazioni purtroppo solo a parole, di concreto ancora nulla”, conclude Lizzi.