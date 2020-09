Focus sugli Enti di decentramento regionale

"Non c'è equivoco: gli Enti di decentramento regionale (Edr) sono enti che hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, ma ad oggi sono sottoposti alla vigilanza della Regione e che abbiamo creato in funzione di una futura trasformazione in soggetti elettivi che rispondano direttamente al cittadino". Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, in apertura della seduta della V Commissione del Consiglio regionale dedicata alle audizioni dei commissari degli Enti di decentramento regionale.

"Gli Edr sono nati il primo luglio scorso. Si tratta pertanto - ha rimarcato Roberti - di realtà giovanissime che stanno muovendo i primi passi nel mezzo delle enormi difficoltà causate dalla pandemia da coronavirus che ha bloccato il mondo intero".

"Non possiamo inoltre scordare che il percorso di liquidazione delle Uti non è ancora concluso. Uti - ha aggiunto l'assessore regionale - che presentano situazioni molto diverse le une dalle altre. Dobbiamo necessariamente attendere questo fondamentale passaggio per proseguire nell'implementazione degli Enti di decentramento regionale. Un iter che - lo abbiano sempre evidenziato - sarà lungo e complicato".

"L'Amministrazione regionale sta intanto lavorando senza sosta per dotare gli Edr di tutti gli strumenti e le competenze per operare al meglio - ha detto Roberti -. Dopo aver deliberato già a luglio una serie di incarichi dirigenziali, la Regione si sta adoperando per garantire a questi enti il personale adeguato per svolgere funzioni strategiche prioritarie come quella, ad esempio, dell'edilizia scolastica, particolarmente delicata in questa fase storica caratterizzata dalla diffusione del Covid-19 anche nel Friuli Venezia Giulia".

"Edr che avranno un collegamento istituzionale con il territorio esplicitamente previsto dall'art.32 della legge regionale 21 del 2019. In ciascun ambito territoriale di competenza di questi enti sono istituite, infatti, le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado. Ne faranno parte - ha sottolineato in conclusione l'esponente della Giunta - i sindaci dei Comuni ove hanno sede gli istituti scolastici superiori, gli assessori regionali all'Istruzione e alle Infrastrutture, il direttore generale dell'Edr e i primi cittadini degli altri Comuni dei rispettivi ambiti territoriali".

Non si fanno attendere, però, le critiche delle opposizioni. "Oltre a essere una grande e illusorio annuncio, oltre a costituire nuove strutture burocratiche fatte da personale e dirigenti regionali, gli Edr stanno smontando man mano le competenze di livello locale portandoci indietro verso un neocentralismo regionale, non ricostituendo affatto le vecchie Province". Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Franco Iacop a margine dell'audizione dei Commissari degli Enti di decentramento regionale (Edr) in V commissione, chiesta dal gruppo del Partito democratico.

"Dalle parole dei due commissari, emerge una situazione di contraddizione latente: la necessaria organizzazione vorrebbe una gestione unica di determinate competenze, mentre appare altrettanto evidentemente la scelta ideologica e nostalgica che sembra riproporre le vecchie Province, ma in realtà priva le comunità territoriali delle loro prerogative" aggiunge Iacop mettendo sotto la lente la questione delle funzioni: "Ora si è partiti con la competenza scolastica per arrivare a gestire funzioni che dovrebbero restare sul livello locale e non regionale, come le manutenzioni della viabilità minore o lo sfalcio dell'erba".

Secondo il vicepresidente del Consiglio, Francesco Russo "questo è un esempio di cattivo modo di fare politica. Perché ha enfatizzato un tema importante ma senza dare risposte e perché siamo ancora a livello di propaganda: l'utilizzo dei loghi che riprendono quelli delle vecchie Province, è un mezzuccio per confondere le acque con una visione nostalgica verso organizzazione territoriali di epoca napoleonica, quando ci si spostava a cavallo. I confini si dovrebbero organizzare guardando alle funzioni, non su limiti che riguardano vecchi territori provinciali. Anche alla luce del referendum – conclude Russo – appare chiaro che i cittadini non chiedono certo l'introduzione di nuovi livelli amministrativi".

Inoltre, sostiene la consigliera Mariagrazia Santoro, "Fedriga annunciava una Regione flessibile snella e dinamica ma ci troviamo di fronte a ben quattro nuovi enti, con otto dirigenti regionali che fanno esattamente quello che fa ogni ufficio tecnico comunale. Questo non è un’efficientamento della macchina amministrativa, non significa essere vicini ai cittadini. L’emergenza Covid, a cui i due commissari che ringraziamo stanno facendo fronte, non va confusa con la gestione ordinaria che comporta anche gli interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico. Il sindaco di Udine Fontanini, probabilmente, non si rende conto che le gare e gli appalti ora li farà la Regione su beni comunali".